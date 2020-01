Brasil se candidata para sediar Copa do Mundo Feminina de 2023 e aguarda FIFA

​ A FIFA anunciou na última sexta-feira (24) que vai começar o processo de inspeção das associações-membro que se inscreveram para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. No total, quatro federações enviaram suas propostas e aguardam a visita da entidade internacional.

O prazo final para os países se cadastrarem para recepcionar a competição foi no dia 13 de dezembro de 2019. Brasil, Colômbia e Japão enviaram o projeto individualmente, enquanto Austrália e Nova Zelândia se inscreveram em conjunto.

​CANDIDATOS DATAS DAS INSPEÇÕES ​Associação Colombiana de Futebol ​29 de janeiro – 1 de fevereiro ​Associação Brasileira de Futebol ​3 de fevereiro a 6 de fevereiro ​Federação de Futebol da Austrália e Nova Zelândia de Futebol ​17 de fevereiro a 22 de fevereiro ​Associação de Futebol do Japão ​24 de fevereiro a 27 de fevereiro

O Conselho da FIFA decidiu de forma unanime que a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 vai ser a primeira disputada por 32 equipes. A decisão foi tomada com base no sucesso da última edição do torneio disputado na França no ano passado.

Poxa tomar que dê certo com certeza irei em muitos jogos, desde já estou na torcida para sermos o país cede. — Prof° Anderson Fernandes (@afcefisica) December 13, 2019

De acordo com informações do ​Fifa.com, a delegação responsável “vai realizar visitas a locais específicos, bem como reuniões de trabalho com os comitês de licitação”. A publicação explica ainda que o objetivo é avaliar certos “aspectos técnicos contidos nos livros de licitações e discutir os planos gerais para o desenvolvimento do futebol feminino nos respectivos países”.

A federação acrescenta ainda que as visitas “representam apenas uma parte do processo geral de avaliação” e que a FIFA vai investir um bilhão de dólares no futebol feminino ao longo do ciclo de 2019-2022. O anuncio do país que vai sediar a próxima Copa do Mundo Feminina deve sair em junho deste ano.