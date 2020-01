Brasil x Bolívia | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Depois de folgar na rodada anterior, o Brasil volta a campo na noite desta terça-feira para o seu terceiro compromisso pelo Pré-Olímpico sul-americano. A equipe comandada por André Jardine enfrenta a Bolívia precisando de uma vitória simples para garantir classificação antecipada para a fase final. Com dois triunfos em dois jogos até aqui (1 a 0 no Peru e 3 a 1 no Uruguai), a equipe verde-amarela lidera o Grupo B com seis pontos, enquanto o adversário tem apenas três e ocupa a quarta (penúltima) colocação.

Ficha técnica​ Brasil x Bolívia​ ​Data 28/01/2020​ ​Hora ​22h30min (horário de Brasília) ​Local Centenário, de Armênia (Colômbia)​ ​Onde assistir SporTV​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Brasil Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.​ ​Bolívia ​Cordano; Quinteros, Carrasco, Reyes e Fernández; Figueroa, Villarroel, Bustamante e Sánchez; Vaca e Abrego.

Jardine não tem problema algum para escalar a seleção brasileira. Assim, deve repetir o time que iniciou (e jogou muito bem) a partida contra o Uruguai, na última quarta-feira. No adversário, também não existem baixas que possam impedir a manutenção do time que bateu a Celeste e que vai em busca do segundo triunfo consecutivo.

CAMPANHAS

​BRASIL BOLÍVIA​ ​Brasil 1 x 0 Peru (19/01) ​Paraguai 2 x 0 Bolívia (22/01) ​Brasil 3 x 1 Uruguai (22/01) Bolívia 3 x 2 Uruguai (25/01)​ ​Brasil x Paraguai (31/01) ​Bolívia x Peru (31/01)

Com a campanha realizada até aqui, o Brasil tem a chance de confirmar o favoritismo diante de um rival que surpreendeu no final de semana e chega bastante vivo. Mas, claro, favoritismo não ganha jogo. É preciso confirmar dentro das quatro linhas.