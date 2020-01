Braz indica saídas de Piris e atacante do Fla: “Podemos ter atletas que querem outros projetos”

​​O Flamengo apresentou na tarde desta terça-feira (21) a contratação do atacante Michael. O jovem, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, chega com grande status e tem tudo para arrebentar com a camisa do Mais Querido do Brasil. A joia foi um pedido de Jorge Jesus, que ficou impressionado nos dois jogos que enfrentou o Goiás. Na entrevista coletiva, o artilheiro diz que está realizando um sonho e que pretende fazer de tudo para dar alegria aos ​Rubro-Negros.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Na programação do Flamengo nesta semana, Thiago Maia deve ser anunciado ainda hoje e Pedro amanhã (22). A diretoria do clube carioca também pretende oficializar a compra de Gabigol junto à Inter de Milão e a renovação de Jorge Jesus. Durante o final da entrevista, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, respondeu algumas perguntas e indicou as saídas de Orlando Berrío e Piris da Motta, mas ressaltou que o martelo será batido após conversa com o comandante português.

“Tenho certeza de que as conversas com Jesus vão dizer muito sobre essas situações (Berrío e Piris). Podemos ter atletas que querem outros projetos. Mas prefiro falar com o Jorge primeiro. Muitas vezes o Flamengo tem consultas sobre seus jogadores”, explicou o dirigente do Flamengo.

Berrio,Piris,João Lucas e Lincoln não acrescenta nada,Renê está muito abaixo. — Elano (@HelnoSILVA1) January 20, 2020

Braz também confirmou que o Fla não descarta as chegadas de outros reforços e tudo irá depender da avaliação de Jesus. Como é de conhecimento dos flamenguistas, um lateral-direito ainda continua sendo uma opção para contratar e nomes estão sendo analisados internamente. Orejuela e Guga foram tentados, mas as negociações ficaram emperradas por causa dos altos valores pedidos.