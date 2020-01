Braz viaja a Portugal e rumores para contratar jogador do Porto crescem; atleta é pedido do Mister

​O Flamengo novamente está sendo protagonista em mais uma janela de transferências. Mesmo com um time recheado de craques, o Mengão viu algumas carências no elenco e trouxe Pedro, Michael, Pedro Rocha, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Para completar o pacote neste início de temporada, a diretoria flamenguista contratou de forma definitiva o artilheiro Gabriel Barbosa.

A ideia é ter um grupo mais qualificado e, assim, continuar brigando por todos os títulos do ano. O principal objetivo é voltar a disputar o Mundial Interclubes no final do ano. Focado em fazer ainda mais história, Jorge Jesus não está totalmente satisfeito e pediu uma última contratação: um lateral-direito. Com a saída de Rodinei, ficou uma lacuna no elenco para o setor.

O jornalista ​Bruno Andrade informou no final da tarde desta quinta-feira (30) que Marcos Braz viajou para Portugal; o vice-presidente do ​Fla estava na Itália para comprar Gabigol, mas acabou permanecendo na Europa. Com isso, os rumores para a possível contratação do lateral Renzo Saravia, de 26 anos, crescem. O argentino pertence ao Porto e tem vínculo com o time português até junho de 2023.

Na segunda feira trouxe a info de que Renzo Saravia, lateral direito do porto tinha sido oferecido ao Flamengo por meios de seus empresários e que Fla estava avaliando a possibilidade de tê-lo por empréstimo junto ao Porto. Braz se encontra em Portugal e tudo pode acontecer. — Miguel Hardt (@miguelhardt) January 30, 2020

Nos últimos dias, o defensor ​foi cogitado pelo Flamengo e está na lista de desejos do clube carioca. Na semana passada, ​João Guilherme, jornalista dos canais Fox Sports, informou que o Mengão contrataria um jogador para a posição e este atleta estava na Europa. Como de praxe, a cúpula Rubro-Negra não confirma a negociação e tampouco nega qualquer movimentação que o clube está fazendo no mercado.