Briga jurídica faz Red Bull Bragantino suspender negociação por atleta do Cruzeiro

Buscando jovens valores no mercado doméstica para reforçar sua equipe visando a Série A, o ​Red Bull Bragantino decidiu por recuar em uma negociação que estava praticamente acertada. O motivo para a involução das tratativas é que o atleta em questão está em ‘pé de guerra’ com o clube ao qual é vinculado atualmente, o ​Cruzeiro.

​​De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o clube do interior paulista tinha tudo acertado com o zagueiro Fabrício Bruno, de 23 anos, dependendo apenas das assinaturas de contrato para sacramentar a transferência. Contudo, o imbróglio judicial vivido pelo atleta, que buscou as vias jurídicas para conseguir sua rescisão unilateral junto ao Cruzeiro, levou o Red Bull à opção de recuar na investida por temer possíveis ‘respingos’ do caso.

“A negociação está suspensa pelo Red Bull. O Red Bull nos comunicou sobre essa suspensão, alegando oficialmente que a matriz da Áustria optou por não negociar com o jogador em função da ação judicial”, afirmou Ocimar Bolicenho, diretor de futebol do clube.

O zagueiro acionou o clube mineiro na Justiça ainda em dezembro, cobrando R$ 4 milhões referentes à dívidas trabalhistas (salários/FGTS). O pedido de rescisão imediata por parte de Fabrício Bruno, no entanto, foi negado pela vara trabalhista.