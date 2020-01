Buscando um novo time em 2020, Cruzeiro tem interesse em meio-campista do Grêmio

​Vivendo a pior crise em toda a sua história gloriosa de 99 anos, o Cruzeiro tenta se reestruturar dentro e fora de campo. Com uma nova diretoria, a filosofia é cortar gastos o máximo possível e conseguir em 2021, no ano do centenário, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e dar a volta por cima. Para isso acontecer, os novos dirigentes entendem que é necessário realizar uma grande reformulação no elenco.

Dificilmente algum medalhão ficará nessa temporada e reforços só devem chegar por empréstimo, preferencialmente sem custos ao clube. Nesse cenário, a ​Raposa está interessada na contratação do meio-campista Thaciano, do Grêmio. De acordo com o portal “​Gaúcha ZH”, o clube mineiro fez os primeiros contatos para tentar contratar o jogador. No entanto, a tarefa não será das mais fáceis.

Ainda segundo a publicação, o Grêmio não pretende se desfazer do jogador, já que Renato Portaluppi o considera bastante importante para o grupo e não deseja sua saída. Ao site, o empresário do atleta, Souza Gutemberg, abriu o jogo e falou sobre o futuro do atleta em 2020.

“O Grêmio o comprou há poucos meses, e vários clubes têm interesse nele, mas acredito que o presidente (Romildo Bolzan Júnior) não vai liberar. Foi um investimento alto do clube, e o próprio presidente me disse que ele foi muito importante quando acionado. É um atleta importante para o grupo do Grêmio”, explicou o agente.

Outro time interessado em Thaciano é o Coritiba. Feliz em Porto Alegre, o jogador prioriza a permanência no Tricolor gaúcho e uma conversa com Renato será determinante para o seu destino ser decretado de forma oficial. O meio-campista deseja saber os planos do técnico para esse ano e, se no planejamento, está incluído a sua participação em jogos durante os campeonatos que o clube irá disputar.