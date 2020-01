Cacau Show abre vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Cacau Show, empresa alimentícia brasileira, localizada em Itapevi, no estado de São Paulo, abriu oportunidades de emprego no Brasil.

A Cacau Show é uma marca de chocolates 100% nacional, fundada por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, com a ajuda de uma funcionária e 500 dólares em 1988.

A Cacau Show começou na páscoa de 1988, quando Alexandre Tadeu da Costa, um rapaz com 17 anos de idade, filho de pai tecelão e mãe vendedora de produtos de beleza em domicílio, resolveu revender chocolates. Logo Alexandre conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos de 50 gramas. Sua maior surpresa ao chegar com o pedido na fábrica foi que não havia possibilidade de produzir ovos com esse peso. Para honrar o compromisso assumido, resolveu produzir os ovos por conta própria, comprou a matéria-prima e contratou uma senhora que fazia chocolate caseiro. Após três dias, com jornadas de trabalho de 18 horas, o pedido foi entregue.

Atualmente está presente em quase todos os estados brasileiros e conta com mais de 2.000 lojas distribuídas em 1.000 municípios, tornando-se uma das maiores rede de lojas de chocolate do mundo e faturando anualmente mais de 1 bilhão de reais.

Possui 5 fábricas com capacidade de produção anual de 12 mil toneladas de chocolate nas cidades de Campos do Jordão, Curitiba, São Paulo e Itapevi.

Cargos Disponíveis

A empresa abriu 27 novas vagas de emprego, distribuídas entre os cargos de Gerente de Mega Store, Gerente de Loja, Auxiliar de Produção, Operador (a) de Loja, Auxiliar Administrativo, entre outros cargos. Os interessados poderão se inscrever no site de vagas.

O salário de cada função não foi revelado. No entanto, os profissionais contarão com benefícios de Vale-refeição; Vale-transporte; Assistência médica; e Assistência odontológica.