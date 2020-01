Cadastro Positivo abre consultas neste sábado, 11; Veja seu score de crédito

A consulta de informações no Cadastro Positivo entra em vigor neste sábado, 11 de janeiro. O governo estipulou um prazo para que as empresas autorizadas a operar no cadastro disponibilizassem informações sobre os consumidores, visto que foram feitas alterações nas normas de serviço.

Atualmente, as operadoras são as quatro instituições com responsabilidade de serviços proteção ao crédito no país: Boa Vista, Quod, SPC Brasil e também Serasa.

A alteração no Cadastro tem objetivo de modernizar e reestruturar o serviço financeiro e de crédito no país. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir, a medida vai possibilitar a inclusão financeira de 45 milhões de brasileiros que não utilizam serviços bancários.

“O cadastro positivo deve contribuir, já no médio prazo, para um cenário de juros menores nos empréstimos e financiamentos”, salientou.

As empresas podem, com o Cadastro Positivo, descobrir informações sobre o poder de compra e capacidade de pagamento do consumidor, uma vez que o programa funciona como um um histórico financeiro do consumidor. Toda ferramenta pode ser utilizada apenas o número do CPF.

No programa, constam dados relativos à parcelamentos, comportamento de compra, empréstimos, além de financiamentos. A partir disso, é gerada uma pontuação para o consumidor que pode facilitar ou atrapalhar não na hora da aprovação de um crédito.

Pontuação

No Cadastro Positivo, a ferramenta disponibiliza um sistema de pontuação, o chamado score. A pontuação pode ser consultada por bancos, financeiras, comércios e empresas de serviço aprovam ou não linhas de crédito.

O consumidor também pode consultar os seus pontos. No site do Serasa, o usuário pode consultar as informações relacionadas ao seu CPF e, em caso de erro ou dúvida, pode recorrer ao suporte oferecido para o esclarecimento de dúvidas.

O consumidor também pode solicitar sair da plataforma, onde o número de cadastro de pessoa física é retirado dos canais de antedimento de órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. O processo pode levar dois dias úteis.

Sobre o cadastro positivo