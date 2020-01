Caio Henrique no Grêmio? Presidente do Flu revela detalhes do acordo entre gaúchos e espanhóis

​A chegada do lateral-esquerdo Caio Henrique ao ​Grêmio já sem sido tratada desde o final de 2019 como algo muito próximo de se consolidar. Pois nesta segunda-feira, o presidente do ​Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o jogador está realmente se transferindo para a Arena em uma negociação que envolveria a preferência de compra de algum atleta do elenco, possivelmente o atacante Everton por parte do Atlético de Madrid.

O time colchonero é dono dos direitos econômicos de Caio Henrique, que em 2019 atuou emprestado ao Flu. O time carioca, por conta da boa performance do atleta, queria mantê-lo nas Laranjeiras.

Flu

Pres Mario Bittencourt fez proposta ao Atl Madrid, mas espanhóis recusaram e Caio Henrique deve ir para o Gremio — Rádio Brasil (@radiobrasil940) January 6, 2020

Inclusive, houve proposta para a aquisição do profissional, que deseja seguir no futebol brasileiro. “E les responderam que poderiam emprestar por 1 milhão de euros, sem opção de compra, sem nada. Respondemos com proposta de 500 mil euros parcelados. De repente, eles disseram que não tinham mais interesse em emprestar. Chegamos até a fazer uma proposta de compra, dividindo dividindo os direitos em 50% para cada um. Mas o Atlético respondeu novamente que não tinha interesse em vendê-lo”, disse o dirigente.