Caixa deposita R$498 do FGTS em 2020 para quem sacou R$500 no ano passado; Entenda

Saques do FGTS

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 56,3 milhões dos 96 milhões de trabalhadores fizeram os saques imediatos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 500. Ou seja, quase 40 milhões ainda não foram efetuar o saque do valor nas agências bancárias.

Segundo o banco, foram pagos R$ 24,7 bilhões do total de R$ 40 bilhões liberados. Ou seja, 59% dos trabalhadores sacaram 62% dos recursos.

Os saques do FGTS foram iniciados no segundo semestre do ano passado. Em setembro, começaram para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta, e em outubro para não correntistas.

O pagamento do benefício seguiu o calendário, conforme aniversário do trabalhador. Agora, com o fim desse calendário, quem ainda não sacou o dinheiro, independente do mês em que nasceu, tem até o dia 31 de março para efetuar os saques.

