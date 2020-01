Caixa oferece novas linhas de crédito sem consulta ao SPC e Serasa para 2020

A quantidade de pessoas com o crédito negativado supera a casa de 60 milhões, conforme uma pesquisa divulgada pelo Serasa Experian. O quantitativo de pessoas negativas representa que quase 40% dos consumidores brasileiros estão com empecilhos em seu CPF.

Tal situação faz com que boa porte da população não tenha possibilidade de solicitar crédito. Com isso, o poder de compra dessa parcela da sociedade é comprometido. As compras, por exemplo, devem ser feitas somente à vista.

Pensando nessa imensa parcela de pessoas, a Caixa Econômica Federal conta com duas linhas de empréstimo que podem ser concedidas aos negativados. Para concessão, o banco exige garantias suficientes para não sair no prejuízo. Veja:

Penhor

O Penhor Caixa é uma linha de crédito com uma das menores taxas do mercado e sem burocracia. Com o Penhor, você sai com seu dinheiro na hora sem a necessidade de análise cadastral ou avalista. Além disso, seus bens ficam em total segurança no cofre da Caixa e você pode renovar seu contrato quantas vezes precisar.

E, depois de quitar seu contrato, você recebe seu bem de volta. Os limites de empréstimos podem chegar até 100% do valor da garantia para os clientes que recebem o crédito salário na Caixa.

Encontre uma agência com Penhor Encontre a mais próxima de você.?

Leve seus bens Vá à agência escolhida com os bens que pretende empenhar.

Apresente sua documentação Leve RG, CPF em situação regular e comprovante de residência.

Avaliação Seu bem será avaliado na hora por um empregado Caixa.

Indicação do prazo Escolha o prazo do contrato. Lembrando que é possível renovar quantas vezes precisar.

Dinheiro na hora Você recebe seu dinheiro na hora.

Resgate Ao quitar seu empréstimo, você recebe seus bens de volta.

Crédito com garantia do FGTS

A Caixa, nessa opção, disponibiliza crédito consignado disponível para trabalhadores que têm carteira de trabalho. Esse modelo de empréstimo passou a funcionar em setembro de 2018.

A garantia do empréstimo será o FGTS do empregado. Sendo assim, o banco concede o valor de 10% do valor do saldo disponível na conta vinculada ao FGTS. No entanto, 40% poderão ser acrescidos devido a multa rescisória em caso de demissão do indivíduo.

Com isso, é possível que o trabalhador receba um empréstimo de até 50% de seus FGTS, não necessitando de consulta ao SPC e Serasa. A Caixa determina que o valor do empréstimo deve ser pago dentro de 4 anos.

As parcelas, nessa modalidade de crédito, são descontadas automaticamente da conta do cliente, seguindo o padrão de crédito do empregado.