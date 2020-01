Câmara Municipal de Mogi Mirim SP prepara novo concurso

A empresa Fundação Vunesp será responsável pelo novo edital

No Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Mogi Mirim prepara um novo edital de concurso público em breve. A Fundação Vunesp foi a empresa contratada para organização do certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia. Com isso, o novo edital deve ser publicado em breve.

