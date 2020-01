Campeão renova! Volante Willian Arão fica no Flamengo por mais quatro anos

​Gabigol, Bruno Henrique e, agora, Willian Arão. Depois de confirmar a compra do centroavante e a renovação do atacante, nesta quinta-feira o ​Flamengo anunciou a extensão do vínculo do volante até 2023 – antes, o compromisso iria somente até 31 de dezembro de 2021. E, ao apresentar a novidade para a sua torcida, o clube levou a palavra do próprio jogador, que se mostra bem empolgado com o acordo.





“Há mais de 200 jogos, eu visto essa camisa com muito orgulho. Não faltaram obstáculos nesta caminhada de quatro anos atuando pelo Flamengo. Mas quem joga neste clube tem que acreditar até o fim e lutar para vencer, vencer e vencer. (…) E é com muita alegria e muita honra que eu venho anunciar que estaremos juntod até 2023. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!”, disse o meio-campista, em material produzido pela comunicação flamenguista.









Willian Arão está no Rubro-Negro desde 2016 e, se depender da sua vontade, a equipe vai em busca de feitos ainda maiores daqueles que foram conquistados na temporada passada. “ Juntos, já conquistamos o Rio, o Brasil e a América, mas a gente sempre quem mais né? E é por isso que quero continuar escrevendo a minha história neste clube que já faz parte da minha vida”, completou. Do time titular que venceu a Libertadores de 2019, somente o zagueiro Pablo Marí, repassado para o Arsenal, não continua à disposição do técnico Jorge Jesus.