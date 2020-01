Campeonato Mineiro de 2020 – O que esperar da competição?

​A temporada 2020 do futebol mineiro é, no mínimo, diferente. Pela primeira vez na história, o Campeonato Mineiro, que se inicia no próximo dia 22, será disputado com apenas o Atlético-MG sendo o representante do Estado na primeira divisão do futebol nacional. E isso, naturalmente, tende a gerar uma inversão de forças em relação em que vinha acontecendo.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​PARTICIPANTES Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Patrocinense, Tombense, Tupynambás, URT, Uberlândia e Villa Nova

Nos últimos dois Estaduais, o Cruzeiro deu a volta olímpica. Só que, neste momento, o clube passa pela maior crise institucional de seus 99 anos. Rebaixado à Série B do Brasileirão, onde fará companhia ao América-MG, ainda não conseguiu definir nem quem fica e quem sai da Toca da Raposa, cujo vestiário será comandado por Adilson Batista. Com isso, abre espaço para que o Galo, que inicia um novo momento por conta da contratação do técnico Rafael Dudamel, retome a hegemonia.

Obviamente, isso não é uma ciência matemática. Daqui um pouco, o próprio Coelho, que corre por fora depois de não conseguir subir para a Série A, pode surpreender. Mas é fato que, antes de a bola rolar, tudo aponta para um Atlético-MG à frente dos demais concorrentes.

FÓRMULA

O Campeonato Mineiro será disputado por 12 clubes. Em turno único, todos se enfrentam, com os quatro melhores avançando para a fase semifinal (1º contra o 4º e 2 º contra o 3º), que terá jogos de ida e volta. Os classificados deste primeiro mata-mata farão a decisão, também em partidas de ida e volta. OS dois últimos colocados da fase classificatória serão rebaixados.