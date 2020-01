Campeonato Paranaense de 2020 – O que esperar da competição?

A bola vai rolar para o Campeonato Paranaense de 2020 a partir deste sábado, dia 18. E, antes mesmo de a primeira rodada acontecer, é possível cravar o quão favorito é o ​Athletico-PR.

Nas últimas duas temporadas, mesmo com um time alternativo, o Furacão dominou o cenário estadual, deixando o rival Coritiba para trás. E agora, mesmo que o Coxa esteja de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, a diferença de patamar ainda é muito grande.

​PARTICIPANTES Athletico-PR, Coritiba, Paraná, Cascavel CR, Cianorte, FC Cascavel, Londrina, Operário, PSTC, Rio Branco, Toledo e União Beltrão​

O Rubro-Negro se afirmou de tal forma que, de 2018 para cá, se aproveitou do momento ruim do rival para viver alguns dos anos mais gloriosos de sua história. E tudo indica, mesmo com a mudança no comando técnico (saiu Tiago Nunes e entrou Dorival Júnior), que esta raiz plantada dificilmente deixará de render bons frutos – é bem verdade que, na disputa regional, Eduardo Barros é quem estará no banco de reservas. Pelos lados do Couto Pereira, o retorno à elite nacional, por óbvio, dá um ânimo. Mas a hora é de pés no chão, de saber que o clube ainda passa por reestruturação e que a terra ainda precisa ser semeada. É claro que a campanha de recuperação na Série B de 2019 dá um ânimo, mas agora a exigência é outra. De nada vai adiantar dar todo o gás no Estadual se, logo ali adiante, acontecer uma nova derrocada.

Obviamente que, na hora do enfrentamento direto, o equilíbrio deve prevalecer. Mas, diante de todas as circunstâncias, o Athletico-PR está, sim, um passo à frente para garantir o tricampeonato em sequência. Mesmo preservando seu elenco principal.

FÓRMULA

OS 12 times que participam do Campeonato Paranaense de 2020 jogam todos contra todos, em turno único, na primeira fase. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em ida e volta (1º contra 8º, 2º contra o 7º, 3º contra o 6º e 4º contra o 5º). Na sequência, semifinais e final também ocorrerão em dois jogos. Os dois últimos colocados da fase classificatória serão rebaixados.