Muitas pessoas, na hora de procurar um destino para as férias, preferem um lugar que possua um clima frio e no Brasil, além da região sul, há dois lugares que sempre aparecem na escolha: Campos do Jordão e Monte Verde. As duas cidades têm tudo o que um destino turístico deve ter, tanto excelentes hospedagens em Campos do Jordão como uma infraestrutura fantástica de hotel em Monte Verde.

Campos do Jordão possui um charme europeu muito gostoso, excelentes restaurantes e muita badalação. É uma cidade bem turística que atrai famílias e grupos de amigos. Por isso, há uma grande variedade de hospedagens em Campos do Jordão. Já Monte Verde possui o charme das montanhas, um ambiente mais familiar e também ideal para que gosta de vida esportiva, pois é um destino para a prática de esportes radicais: há varias trilhas, lagoas, parques e tirolesas. Um bom hotel em Monte Verde será suficiente para poder passar uma temporada fantástica.

Como não há aeroporto em Campos do Jordão, o ideal é voar para São José dos Campos e lá alugar um carro, dirigindo uns 80 quilômetros aproximadamente até chegar a uma das hospedagens em Campos do Jordão que tenha sido reservada anteriormente. A viagem demora menos de uma hora e meia, através de estradas bem sinalizadas.

Para chegar a Monte Verde é necessário, por exemplo, voar para São Paulo e de lá pegar um ônibus na Rodoviária ou alugar um carro, pois Monte Verde também não tem aeroporto para vôos comerciais. Cidade que também conta com arquitetura europeia e um charme de vila pequena. Um hotel em Monte Verde ou uma pousada mantêm um ar alemão misturado com mineiro, e isso se sente principalmente na culinária.

Dicas para curtir dois destinos maravilhosos

1) Campos do Jordão

Desprovida de qualquer característica tropical, pois o clima é frio no inverno e mantém temperaturas que não chegam aos 27° no verão, Campos do Jordão uma cidade muito procurada por turistas, acima de tudo no inverno. A Vila Capivari é a região mais importante para os turistas, pois lá há bares e restaurantes onde experimentar o delicioso chocolate. Na temporada alta (durante o inverno), a vila ganha mais charme e atenção, pois há diversos espetáculos e apresentações culturais.

Quem for para Campos do Jordão deve fazer um passeio em teleférico para admirar a vista espetacular da cidade do alto do Morro do Elefante, até onde vai o teleférico. É um percurso de 560 metros e o passeio é muito interessante.

Quem gosta de dança, música clássica e teatro, deve ir ao Auditório Cláudio Santoro, um dos principais atrativos da cidade. Tem capacidade de 814 espectadores na platéia. E para quem gosta de um bom chopinho, conhecer a cervejaria Baden Baden é obrigatório. Além de poder saborear a cerveja, poderão conhecer como é feita a produção.

2) Monte Verde

Monte Verde é uma cidade mais tranqüila, porém com muito charme e belezas naturais como montanhas, cachoeiras e parques. A época ideal para visitar Monte Verde é durante o inverno, mesmo sendo o frio nessa época muito rigoroso. Mas o Festival de Inverno é imperdível, com espetáculos teatrais, musicais e circos. Por outro lado, os restaurantes possuem áreas externas muito bem aquecidas.

Um dos passeios mais divertidos é em jeep, no centro há muitas agencias que oferecem esse passeio. Também um tour de bicicleta é divertido e muito interessante, pois permite um grande contato com a natureza.

As atividades de aventura são muito procuradas: andar de quadriciclo, fazer tirolesa, arvorismo e trilhas. Há entretenimento para todos os gostos. O importante é querer passar uma temporada diferente, curtindo o frio e fazendo atividades bem variadas.