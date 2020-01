Cantora Perlla renova o bronzeado e mostra corpão sarado

A funkeira está com marquinha em dia

Quem está bombando na internet é a cantora de funk, Perlla. A artista ousou ao postar uma foto nesta quinta-feira (16) em um espaço de beleza. No Instagram, a cantora exibiu o corpão tatuado com biquíni de fita e foi elogiada pelos seguidores.

Veja também dicas para acompanhantes curitiba

Na legenda da postagem, a cantora digitou para seus fãs: “Me preparando para entrar na máquina com o meu modelo de biquíni exclusivo”.

Em pouco tempo, o post de Perlla já colecionava vários elogios. “Para que tanta beleza?”, escreveu uma internauta nos comentários. “Se tiver algum defeito é nas tripas”, brincou outra.

Apesar de receber muitas mensagens positivas em suas fotos compartilhadas na web, tem quem não aprove a atitude da morena. Recentemente, Perlla usou a rede social para rebater uma crítica que recebeu em foto de biquíni. “Cristã de Taubaté”, disparou o hater na ocasião.

Perlla não bomba na internet só por seu corpo escultural

Ela também é destaque por algumas ações ousadas. Em 2012 anunciou que se tornaria cantora evangélica. Em 2013 trocou de gravadora e assinou com a Mess Entretenimento. Em Março de 2013, foi lançado seu terceiro disco com o título: [[A Minha Vida Mudou (álbum)pela “Central Gospel Music |A Minha Vida Mudou] Gravou também um dueto com a cantora gospel Jozyanne “ Amor por ti” ]. Em novembro de 2014, lançou um disco Especial de Natal chamado Noite de Paz. O Disco tem participações especias como de Cristina Mel e Eli Soares, alem de regravações de vários sucessos como “Me Ama”, “Grande é o Senhor”, “Aclame ao Senhor” entre outras retornando a Gravadora Deckdisc.

Já em junho de 2017 ela deixa a carreira gospel e anuncia a volta para a música comercial.

Confira o trabalho mais recente da cantora carioca