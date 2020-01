Carlos Montenegro abre o jogo e diz que o Botafogo se prepara para anunciar mais dois reforços

​O Botafogo foi o clube carioca que mais contratou na temporada. Nesses primeiros dias do ano, o Glorioso oficializou a chegada de sete reforços e os novos jogadores já irão participar da pré-temporada do clube. Alberto Valentim está bastante empolgado com a montagem do elenco botafoguense e acredita que o clube possa melhorar bastante se comparado a temporada passada.

Mesmo com tantos jogadores contratados, o Fogão continua no mercado da bola e pretende anunciar mais dois reforços para fechar o elenco. Nesse momento, a diretoria do clube carioca está negociando com o lateral-direito Warley, do Santa Cruz, e com Ignácio Jara, atacante que pertence ao Cobreloa-CHI e está valorizado; ele tem sido convocado constantemente para a Seleção do Chile.

Ao portal ​UOL Esporte, Carlos Augusto Montenegro, líder do comitê executivo do atual grupo político do Fogão, abriu o jogo e falou das chegadas de mais reforços: “O elenco está quase todo montado. Digamos que 95%. Falta uma peça ou outra”, explicou o dirigente.

Mesmo com um orçamento ainda apertado, a cúpula do Botafogo entende que o ano de 2020 tem grandes chances de ser bastante produtivo dentro e fora de campo. A meta é arrumar a casa administrativamente e, aos poucos, formar um elenco melhor para colocar o ​Glorioso entre os melhores times do futebol brasileiro. Nesse novo projeto, a chegada de novos medalhões está descartada e a prioridade continua sendo contratar atletas jovens ou que estão livres no mercado.

​(Foto: Vitor Silva/Botafogo)