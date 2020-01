Carlos Sánchez, Giuliano, Rafael Carioca e camisa 9: Romildo Bolzan atualiza mercado do Grêmio

O Grêmio vai realizando um dos melhores mercados de transferências entre os grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Trazendo reforços para vários setores até então carentes no plantel de Renato Portaluppi, o presidente do Tricolor, Romildo Bolzan, concedeu entrevista para a ​Rádio Bandeirantes de Porto Alegre nesta terça-feira (21) e tratou de atualizar o panorama das futuras negociações gremistas.

O mandatário falou sobre o meia Giuliano, que ​foi colocado na mira do Grêmio pela imprensa local. Porém, a declaração não animou os torcedores. “Dificilmente (o jogador será contratado pelo Grêmio). tenho uma admiração pessoal por ele, mas é um jogador caro. Sei o preço, mas está muito distante da nossa possibilidade“, lamentou Romildo Bolzan.

Outro jogador no radar da equipe gaúcha é o volante Rafael Carioca, que pertence ao Tigres, do México. O jogador de 30 anos teria a sua segunda passagem caso acerte com o clube gaúcho. O presidente não negou e deixou em aberto a possibilidade de negociação com o atleta. “Se tiver uma boa condição com o clube dele, podemos avançar sobre as negociações”, reiterou.





Uma das contratações mais pedidas pela torcida gremista é o centroavante que chegaria para ser titular da equipe de Renato Portaluppi. Após a saída de Diego Tardelli, as opções são Luciano e André. O último, totalmente sem clima com os tricolores e que poderá ser envolvido em negociações. Porém, Romildo relatou que não há jogadores no radar para a posição. “O camisa 9 é a situação que, no momento, não temos ninguém em avaliação”, concluiu.

​Foto: ​Lucas Uebel/Grêmio FBPA