Carna Onda 2020 divulga atrações da terceira edição

A terceira edição do Carna Onda foi confirmada. O evento acontece nas vésperas do Carnaval, no dia 15, de fevereiro, a partir das 14h, mas o local ainda não foi divulgado. Os responsáveis pelo agito são: MC G15, Pontifexx, Telefunksoul, Dj Saraiva, Igor Kelner e Roger N Roll.

Os ingressos do terceiro lote estão à venda no site do Sympla e custam R$ 80. O Carna Onda

leva assinatura da Memo Produtora, dona de eventos como Halloween So Delicious, Salva, Wet Project, Tropicalize Festival, dentre outros.

Para Dudu Punzi, sócio da Memo Produtora, já virou tradição o Carna Onda: “A cidade fica toda em um clima diferente, as pessoas aguardam muito essa festa. Tem muita criatividade nas fantasias. É meu evento preferido. Para a próxima edição, preparamos uma super line up e uma decoração totalmente fora da caixa que se completam com os efeitos especiais. As vendas estão a mil e a ansiedade também”.