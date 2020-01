Cartão de Crédito Petrobras BB Visa 2020: Sem anuidade e taxa de manutenção

O Banco do Brasil, em parceria com a Petrobras, oferece o Cartão de Crédito Petrobras BB Visa. O cartão oferece benefícios para abastecimento na rede de postos Petrobras e conveniências BR Mania, além da liberação para ser utilizado em todos os estabelecimentos que aceitem a bandeira.

O cartão não é disponibilizado na função de débito, sendo permitida a utilização apenas para função de crédito. O cartão também pode ser solicitado por consumidores que não são correntistas do Banco do Brasil. Para isso, o cliente deverá cadastrar uma senha de oito dígitos no terminal de autoatendimento ou em uma agência do BB.

Veja os benefícios:

CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL

Cartão de bandeira Visa com ampla aceitação no Brasil e no mundo.

SEM ANUIDADE

Anuidade grátis e sem taxas de administração.

CASHBACK

Com suas compras você acumula pontos que podem virar desconto na fatura.

ATÉ 4X MAIS PONTOS NO PETROBRAS PREMMIA

Consumindo no seu posto premmiado e pagando com o Cartão Petrobras, você ganha mais pontos.

ATÉ 4 CARTÕES ADICIONAIS GRATUITOS

Inclua até 4 dependentes na sua fatura sem custo de anuidade.

PRATICIDADE

Não precisa ter conta corrente BB. Consultas pelo app, internet, terminais e Central de Atendimento.

Programa de Fidelidade

Ao se cadastrar no programa de fidelidade, chamado de Petrobras Premmia, é permitido juntar até 4x mais pontos para aproveitar os benefícios e ofertas como vale-combustível, ingressos de cinema, pontos no programa TudoAzul, entre outros programas de fidelidade.

Vale lembrar que não existe cobrança de taxas para participação nos programas.

Rede de Vantagens

Além do programa de fidelidade, o Cartão Petrobras Visa Internacional oferece descontos na compra de ingressos para museus, peças teatrais, festivais, entre outros. Para aproveitar essa vantagem, é necessário que a compra seja realizada com o cartão, aproveitando até 50% de desconto no valor dos ingressos.

Existe um outro benefício: a possibilidade de comprar ingressos para os eventos apenas com os pontos acumulados no cartão.

Como solicitar o cartão?

Para solicitar, será necessário preencher os seguintes dados: Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; E-mail; e Telefone.

Após concluir a solicitação, o consumidor poderá acompanhar o andamento da proposta pelo site oficial. De todo modo, caso haja dúvidas ou algum problema com a consulta, o consumidor poderá entrar em contato com a Central de Atendimento do Cartão, através do telefone: 0800 729 0270.