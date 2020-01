Casa Baluarte: intimidade e conforto para os noivos

Após meses exaustivos de organização do casamento, finalmente, uma noite de núpcias digna da realeza na suíte premium da Casa Baluarte. Um espaço de 330 m² de puro conforto e requinte, reservado para ocasiões especiais. Um ambiente pronto para proporcionar ao casal um relaxamento corporal e mental pleno, decorado pelos maiores arquitetos e designers da capital baiana.

Foto: Divulgação



No coração do maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina, a Casa Baluarte está localizada no Centro Histórico de Salvador, no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Reúne num único lugar, o glamour de um casarão histórico do início do século XIX e o conforto de uma suíte preparada para corresponder aos desejos mais íntimos do casal.

Conforto e romance

Com uma área íntima para admirar a vista da Baía de Todos os Santos, a suíte premium tem camas espaçosas e um enxoval sofisticado de primeiríssima qualidade. Tudo minuciosamente selecionado para conduzir o casal até o climax de uma noite muito romântica e agradável. Um ambiente totalmente decorado para receber com aconchego seus ilustres hóspedes.

Uma noite única para iniciar a nova vida em grande estilo. Um marco para o casal que batalhou tanto para viver esse dia em particular. As comodidades continuam fora da suíte para que os noivos aproveitem também o dia seguinte à cerimônia. Entre eles, uma área no terraço de 320 m² cercada por uma vista digna de um verdadeiro cartão postal apreciado por todo o mundo, a Baía de Todos os Santos, além dos principais pontos turísticos, como o Porto da cidade, a Igreja do Senhor do Bonfim, a Ponta do Humaitá e o Forte de São Marcelo.

Foto: Divulgação



Como não só de beleza se vive, a Casa Baluarte também dispõe de uma excelente infraestrutura de apoio: camarim, floricultura, berçário, sala do anfitrião – todos climatizados, cozinha industrial, toaletes e refeitórios para funcionários, depósito, um gerador e estacionamento para 150 veículos. Além de um quadro técnico de suporte para garantir 100% o conforto de todos composto por 1 encanador, 1 eletricista, 1 supervisor e 2 auxiliares de limpeza.

Um dia inteiro pra você – Outro diferencial é o Dia da Noiva na sua suíte, com direito a algumas convidadas e sem custo adicional. Assim poderá sair pronta com seu vestido de noiva e suas madrinhas com seus vestidos de festa direto para a igreja. O máximo para trazer mais charme e intimidade ao espaço.