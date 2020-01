Casa & Vídeo abre mais de 120 vagas de emprego e estágio em RJ, ES, MG e SP; confira os cargos

A Casa & Vídeo tem vagas de emprego e jovem aprendiz em RJ, ES, MG e SP! Saiba mais: uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“Casa & Vídeo é uma rede de loja de departamentos, fundada no Rio de Janeiro em 1988 e líder em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis.”

“A CASA&VIDEO é carioca da gema e uma das líderes em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis. Estamos no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Somos uma Casa cheia de oportunidades de crescimento, clima alegre e descontraído.

Para que tudo dê certo nas lojas, um time enorme trabalha na administração e no centro de distribuição. Isso significa que há muito espaço para quem quer fazer parte desta equipe.

Nosso time é forte! A capacidade de trabalhar em grupo, o sentimento de dono, empatia, garra e disposição são características fáceis de encontrar por aqui. #vempracasa”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (30/01/2020) são:

Jovem Aprendiz Lojas

Jovem Aprendiz – Serviços De Vendas Rio De Janeiro / Rj

Loja Campos E Região

Gerente De Loja Campos Dos Goytacazes / Rj

Operador De Loja Campos Dos Goytacazes / Rj

Operador Fiscal Campos Dos Goytacazes / Rj

Promotor Connect Campos Dos Goytacazes / Rj

Promotor De Cartões Campos Dos Goytacazes / Rj

Subgerente Campos Dos Goytacazes / Rj

Subgerente Checkout Campos Dos Goytacazes / Rj

Loja Linhares E Região

Gerente De Loja Linhares / Es

Operador De Loja Linhares / Es

Operador Fiscal Linhares / Es

Promotor Connect Linhares / Es

Promotor De Cartões Linhares / Es

Subgerente Linhares / Es

Subgerente Checkout Linhares / Es

Lojas Baixada Fluminense

Operador De Loja Duque De Caxias / Rj

Operador Fiscal Duque De Caxias / Rj

Promotor Connect Duque De Caxias / Rj

Promotor De Cartões Duque De Caxias / Rj

Subgerente Duque De Caxias / Rj

Subgerente Checkout Duque De Caxias / Rj

Lojas Barra Da Tijuca E Região

Operador De Loja Rio De Janeiro / Rj

Operador Fiscal Rio De Janeiro / Rj

Promotor Connect Rio De Janeiro / Rj

Promotor De Cartões Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Checkout Rio De Janeiro / Rj

Lojas Belo Horizonte E Região

Operador De Loja Belo Horizonte / Mg

Operador Fiscal Belo Horizonte / Mg

Promotor Connect Belo Horizonte / Mg

Promotor De Cartões Belo Horizonte / Mg

Subgerente Belo Horizonte / Mg

Subgerente Checkout Belo Horizonte / Mg

Lojas Cachoeiro De Itapemirim E Região

Gerente De Loja Cachoeiro De Itapemirim / Es

Operador De Loja Cachoeiro De Itapemirim / Es

Operador Fiscal Cachoeiro De Itapemirim / Es

Promotor Connect Cachoeiro De Itapemirim / Es

Promotor De Cartões Cachoeiro De Itapemirim / Es

Subgerente Cachoeiro De Itapemirim / Es

Subgerente Checkout Cachoeiro De Itapemirim / Es

Lojas Campinas E Região

Operador De Loja Campinas / Sp

Operador Fiscal Campinas / Sp

Promotor Connect Campinas / Sp

Promotor De Cartões Campinas / Sp

Subgerente Campinas / Sp

Subgerente Checkout Campinas / Sp

Lojas Cariacica E Região

Operador De Loja Cariacica / Es

Operador Fiscal Cariacica / Es

Promotor Connect Cariacica / Es

Promotor De Cartões Cariacica / Es

Subgerente Cariacica / Es

Subgerente Checkout Cariacica / Es

Lojas Divinópolis E Região

Gerente De Loja Divinópolis / Mg

Operador De Loja Divinópolis / Mg

Operador Fiscal Divinópolis / Mg

Promotor Connect Divinópolis / Mg

Promotor De Cartões Divinópolis / Mg

Subgerente Divinópolis / Mg

Subgerente Checkout Divinópolis / Mg

Lojas Guarapari E Região

Operador De Loja Guarapari / Es

Operador Fiscal Guarapari / Es

Promotor Connect Guarapari / Es

Promotor De Cartões Guarapari / Es

Subgerente Guarapari / Es

Subgerente Checkout Guarapari / Es

Lojas Juiz De Fora E Região

Operador De Loja Juiz De Fora / Mg

Operador Fiscal Juiz De Fora / Mg

Promotor Connect Juiz De Fora / Mg

Promotor De Cartões Juiz De Fora / Mg

Subgerente Juiz De Fora / Mg

Subgerente Checkout Juiz De Fora / Mg

Lojas Magé E Região

Operador De Loja Magé / Rj

Operador Fiscal Magé / Rj

Promotor Connect Magé / Rj

Promotor De Cartões Magé / Rj

Subgerente Magé / Rj

Subgerente Checkout Magé / Rj

Lojas Niterói E Região Oceânica

Operador De Loja Niterói / Rj

Operador Fiscal Niterói / Rj

Promotor Connect Niterói / Rj

Promotor De Cartões Niterói / Rj

Subgerente Niterói / Rj

Subgerente Checkout Niterói / Rj

Lojas Região Dos Lagos

Operador De Loja Cabo Frio / Rj

Operador Fiscal Cabo Frio / Rj

Promotor Connect Cabo Frio / Rj

Promotor De Cartões Cabo Frio / Rj

Subgerente Cabo Frio / Rj

Subgerente Checkout Cabo Frio / Rj

Lojas Serra Espirito Santo E Região

Operador De Loja Serra / Es

Operador Fiscal Serra / Es

Promotor Connect Serra / Es

Promotor De Cartões Serra / Es

Subgerente Serra / Es

Subgerente Checkout Serra / Es

Lojas São Gonçalo E Região

Operador De Loja São Gonçalo / Rj

Operador Fiscal São Gonçalo / Rj

Promotor Connect São Gonçalo / Rj

Promotor De Cartões São Gonçalo / Rj

Subgerente São Gonçalo / Rj

Subgerente Checkout São Gonçalo / Rj

Lojas Vitória E Região

Gerente Vitória / Es

Operador De Loja Vitória / Es

Promotor Connect Vitória / Es

Promotor De Cartões Vitória / Es

Subgerente Vitória / Es

Subgerente Checkout Vitória / Es

Lojas Zona Norte

Operador De Loja Rio De Janeiro / Rj

Operador Fiscal Rio De Janeiro / Rj

Promotor Connect Rio De Janeiro / Rj

Promotor De Cartões Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Checkout Rio De Janeiro / Rj

Lojas Zona Oeste

Operador De Loja Rio De Janeiro / Rj

Operador Fiscal Rio De Janeiro / Rj

Promotor Connect Rio De Janeiro / Rj

Promotor De Cartões Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Checkout Rio De Janeiro / Rj

Lojas Zona Sul

Operador De Loja Rio De Janeiro / Rj

Operador De Loja (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Operador Fiscal Rio De Janeiro / Rj

Operador Fiscal (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Promotor Connect Rio De Janeiro / Rj

Promotor Connect (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Promotor De Cartões Rio De Janeiro / Rj

Promotor De Cartões (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Rio De Janeiro / Rj

Subgerente (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Checkout Rio De Janeiro / Rj

Subgerente Checkout (Nova Loja Flamengo) Rio De Janeiro / Rj

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/casaevideolojas.

