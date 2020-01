Casa de Vidro do BBB20 não terá ex-brothers, mas sim pessoas anônimas | BBB

Casa de vidro em shopping do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Rede Globo)





Na edição de hoje, quarta-feira,29, do Big Brother Brasil 2020 (BBB20), o apresentador Tiago Leifert deu mais informações sobre o funcionamento da Casa de Vidro, estrutura do programa onde outras pessoas buscam conquistar uma vaga na casa. Segundo Tiago, neste ano a Casa de Vidro ficará localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir deste sábado, dia 1°, e não será habitada por ex-brothers.

Na dinâmica, dois homens e duas mulheres habitarão a moradia temporária na tentativa de conquistar o maior número de pessoas do Brasil e assim conseguir as duas vagas na casa do BBB20. O homem e a mulher mais votados pelo público garantirão a entrada oficial no reality, prevista para terça-feira, dia 4.

Até o momento a produção do reality não liberou a informação de quem são os candidatos, no entanto, embora muitos telespectadores do programa tenham pedido que ex-bbbs clássicos voltassem para a atração. No programa de hoje, Tiago afirmou que isso não deve ocorrer. A estrutura da Casa de Vidro do BBB20 será composta por quatro pessoas anônimas.