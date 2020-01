Casa do ‘BBB’ tem calçada da fama e inspiração em antigas edições; veja fotos

O “Big Brother Brasil 20” estreia na próxima terça-feira (21), mas já fez o seu primeiro evento teste: reuniu influenciadores digitais nesta sexta, dia 17, que mostraram detalhes da decoração da área externa. O que chama a atenção são as cores fortes e a calçada da fama com nomes de todos os vencedores.

Foto: reprodução / Instagram



Os cômodos internos, ainda não exibidos, terão a inspiração em outros ambientes clássicos. O quarto “Selva”, do BBB 12, inspirou a nova sala e o “Sibéria”, do BBB 14, se transformou na nova cozinha. O “Céu”, que marcou o confessionário do BBB 2, e a “Vila”, tema da casa do BBB 17, norteiam a decoração dos quartos na nova edição. Já o confessionário do BBB 20 é uma releitura do tema “Brechó”, originalmente de um dos quartos do BBB 13.

Foto: reprodução / Instagram



Foto: reprodução / Instagram

Ficaram confinados por algumas horas os influenciadores Lore Improta, Blogueirinha, Foquinha, Thayna OG, Justin Neto, entre outros. O EXTRA também marcou presença e em breve revelará novos detalhes da decoração.