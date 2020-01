Castán fala de salários atrasados, defende Abel Braga e “peita” zoação ao Vasco: “é fácil falar”

​Além dos problemas da última temporada, como os salários atrasados, o ​Vasco ainda precisa lidar com a derrota para o seu rival Flamengo, que aconteceu na noite da última quarta-feira (22). O capitão do Gigante da Colina, Leandro Castán, concedeu uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (24) e falou sobre os últimos acontecimentos no CT do Almirante.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

No início da entrevista, o zagueiro já foi logo falando sobre os salários atrasados e a conversa com o presidente, Alexandre Campello. “Não é novidade, o salário está atrasado. Conversamos com Campello quando ele veio. Deixamos isso com a diretoria. Nunca criticamos a diretoria e não vai ser agora. Quando alguém vai falar alguma data, prefiro nem escutar para não me envolver. Preferimos jogar futebol, ajudar os companheiros e uma hora ou outra vai entrar esse dinheiro”, disse o atleta.

Além disso, também comentou sobre a declaração do técnico Abel Braga após a derrota para o Flamengo. “Não repercutiu nada a declaração do Abel, pois não temos que comentar o que nosso treinador faz na entrevista. É uma pessoa superior a nós, respeitamos ele. Acho que os meninos, mesmo com pouco tempo, deram o máximo. Faltou fazer o gol, até fez, mas anulou. É difícil fazer a transição para o profissional e eles estão tendo essa chance. O que pudermos ajudar, iremos”, completou o zagueiro.

O defensor levantou a importância de honrar a camisa do Cruz-maltino. “Todo mundo pode zoar o Vasco, é muito fácil falar. Mas não, o Vasco é um time de muita história. De muita tradição, isso me incomoda. Não pode, tem que acabar. Enquanto eu estiver vestindo a camisa e o grupo estiver aqui, faremos de tudo para honrar. Não podemos ser o melhor time do mundo, mas vamos ser o grupo que honrou a camisa. O ambiente é pesado fora, se não nos blindarmos dentro, vai para o espaço”, afirmou.

Castán abordou a relevância do revezamento. “Ano passado fomos campeões da Taça Guanabara invictos, todos jogaram todos os jogos. Eu fui um deles, cheguei no início do Brasileirão e não aguentava mais jogar futebol, estava cansado“. Sobre vencer novamente o Estadual, o atleta preferiu o Campeonato Brasileiro. “Não sei se quero ser campeão da Taça Guanabara de novo ou fazer um Brasileiro bom, acho que prefiro um Brasileirão melhor. Quando se trata de Vasco, tem que entrar para vencer os jogos”, finalizou em suas declarações.