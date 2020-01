Cauteloso! Vasco inicia pré-temporada com 59% de jogadores da base

​Com restrições financeiras, o ​Vasco se reapresentou nessa quarta-feira (8) sem muitas ambições de reforços e com muitos garotos no plantel comandado por Abel Braga. Atualmente, o treinador tem um elenco formado por 59% de jogadores da base. A informação é do ​UOL Esporte.

Sem dinheiro em caixa e com salários atrasados, o cruzmaltino deve utilizar os atletas das divisões inferiores neste início de pré-temporada e no Campeonato Carioca. No total, o técnico tem 32 jogadores disponíveis, sendo 19 pratas da casa.

Em entrevista coletiva, Abel Braga lembrou o trabalho que fez no estadual de 2019, quando era técnico do ​Flamengo, e anunciou que vai utilizar os jovens na competição.

“Já viram quantos sub-20 tem no meu time? Tem jogador de 18 anos aqui. Vocês lembram o que eu fiz ano passado? O primeiro jogo contra o Bangu, foi uma equipe. O segundo, foi outra. Não tem como ser diferente. Contra o Flamengo vai ser sub-20 contra sub-20. Eu fiz isso ano passado e acabei campeão. Não tem como preparar muito mais que isso. Já tenho dois no DM [departamento médico], 24 trabalhando, não são todos que vão ficar. Não gostaríamos que o Carioca fosse disputado dessa maneira. Mas não posso, depois de 30 dias de férias e 70 jogos numa temporada”, destacou.

Nesta quinta-feira (9), o experiente técnico de 67 anos comentou sobre os empecilhos que o clube tem enfrentado para trazer reforços e que deve aproveitar quatro meninos da Copinha. “Não vamos fugir daquilo que a gente imagina que o jogador do Vasco precisa para cair nas graças da torcida. Margem de erro pouquíssimo pequena”, afirmou.

Não vou criticar o que o Vasco está fazendo. Passei o ano passado inteiro dizendo pra justamente fazer isso: limpar o elenco e utilizar bastante a base. Vamos passar bastante sufoco, mas será preciso. Pra reconstruir devemos soar um pouco. + — Leandro Guerra (@leandrinl8) January 10, 2020

O Gigante da Colina anunciou apenas um reforço para a temporada: o atacante argentino de 32 anos Germán Cano, ex-Independiente Medellín, da Colômbia. O alvinegro ainda vive a expectativa de contar com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro.