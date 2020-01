Cazares quer sair; Atlético negocia com revelação do futebol argentino

​Sem definição de seu futuro, o meio-campista Juan Cazares pediu para não participar do jogo de estreia do ​Atlético Mineiro na temporada e treina separado do grupo. O desejo do atleta é de não permanecer no Galo em 2020 e a diretoria do clube corre atrás de um substituto para o equatoriano.

O treinador Rafael Dudamel, inclusive, já solicitou um substituto para o meia. O alvinegro mineiro conta com o apoio financeiro de investidores e tem observado o mercado. “Ele tem uma oferta do futebol internacional. Conversamos, e ele me manifestou, com muita sinceridade, que não tem a cabeça agora no Atlético”, declarou o venezuelano.

De acordo com o ​UOL Esporte, o clube fez proposta de 7 milhões de euros (cerca de 32.3 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do argentino Nahuel Bustos, do Talleres-ARG. O clube da revelação de 21 anos não se agradou com a proposta e espera ao menos 10 milhões de euros.

O presidente do time argentino, Andrés Fassi, confirmou a proposta do Atlético, mas disse que a oferta é “muito baixa”. O cartola revelou ainda que também negocia com equipes da Alemanha e dos Estados Unidos, mas que espera manter ao menos 30% dos direitos do jogador de 21 anos.

“Estamos conversando sobre a situação. Esperamos que um dos três possa chegar ao que queremos, mas parece que eles não querem. Talvez, possamos esperar a janela de julho, porque há mais dinheiro no mercado e mais clubes que buscam jogadores”, reforçou.

Se eu fosse o Palmeiras ia atrás do cazares mesmo, ele tá doido pra sair do galo e é bem mais barato que o rony — Diego Felix Nogueira (@DiegoFelixNogu1) January 25, 2020

Até o momento, o Galo recebeu apenas uma proposta oficial pelo camisa 10. O Al-Ain, do Emirados Árabes, ofereceu cerca de 2.8 milhões de dólares (cerca de R$ 11.7 milhões) pelo meia. O meia informou a comissão técnica e diretoria que quer ser negociado.

“Se for concretizada a saída de Cazares, indiscutivelmente teremos que trazer outro jogador. Primeiro temos que resolver a situação do Cazares. Quando estiver definido, poderemos pensar em outra frente”, completou.