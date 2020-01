CBF divulga locais de todos os jogos do Brasil nas eliminatórias para o Qatar/2022

​A largada da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo do Qatar, em 2022, será dada em março, com o início das eliminatórias sul-americanas. Pois nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol confirmou as sedes das nove partidas que o Brasil fará como mandante. No total, oito cidades diferentes receberão a equipe comandada pelo técnico Tite.

A caminhada do time verde-amarelo começará na Arena Pernambuco, em Recife, diante da Bolívia. O jogo está marcado para o dia 27 de março. Ainda em 2020, serão mais três compromissos dentro do território nacional, contra Venezuela (dia 3 de setembro, no Mané Garrincha, em Brasília), Argentina (dia 13 de outubro, na Arena Corinthians, em São Paulo) e Equador (12 ou 13 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador).

Curitiba não foi escolhida para as eliminatórias, mesmo tendo o estádio mais bem estruturado e com o melhor gramado do Brasil. Tudo por questões políticas Quanta infantilidade, que vergonha, que preguiça da CBF. — Irônicos da Baixada (@ironicosbaixada) January 31, 2020

Em 2021, os cinco confrontos restantes em casa serão os seguintes: diante de Peru (dia 30 de março, no Beira-Rio, em Porto Alegre), Uruguai (dia 8 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro), Colômbia (dia 2 de setembro, no Morumbi, em São Paulo), Paraguai (dia 12 de outubro, na Arena da Amazônia, em Manaus) e Chile (dia 11 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte). “Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil”, disse Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira. A escolha das sedes no Brasil também levou em consideração a logística de deslocamento nas cidades, tanto internamente, quanto no traslado para os outros países, uma vez que a cada data Fifa serão disputados dois confrontos, sendo um em casa e outro fora.