CBF pensa mudar divisão de prêmios e rebaixados podem voltar a receber verba por colocação

​O contrato entre a Globo e os clubes da Série A, que entrou em vigor no ano passado, alterou as regras de distribuição do dinheiro relativo aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Mas essa divisão poderá sofrer nova mudança, com o campeão tendo a sua premiação diminuída.

A verba, conforme o acordo firmado, é dividida em três partes. Do total, apenas 40% é repartido igualmente entre as 20 equipes, enquanto 30% diz respeito ao números de exibições em TV aberta e fechada e os 30% restantes são repassados conforme a posição final na tabela. Porém, este último critério exclui os quatro últimos colocados.

Como destaca o ​blog do Rodrigo Mattos, a emissora detentora dos direitos concorda que se trata de uma situação injusta e propôs, em reunião na última sexta-feira, que parte da verba destinada aos times que ficarem entre a 5ª e a 16ª posição seja retirada e, por consequência, repassada àqueles que por ventura vierem a ser rebaixados. Palmeiras e Vasco da Gama não concordaram, entendendo que todos devem perder para remunerar os demais.

Assim, um novo encontro, na próxima segunda-feira, servirá para debater o tema. Por contrato, os clubes é que possuem a palavra final, com a Globo podendo apenas dar sugestões. É importante que se diga que, embora a votação seja por maioria, algumas agremiações têm maior poder de decisão. Atualmente, o campeão brasileiro ganha R$ 33 milhões de prêmio, com o vice recebendo R$ 1,6 milhão a menos e assim sucessivamente até o 10º colocado.