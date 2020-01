Ceará realiza primeira peneira para categorias de base do futebol feminino

​As meninas cearenses que sonham em jogar futebol receberam uma boa notícia nesta quinta (16). Ainda neste mês de janeiro, o ​Vozão realizará a primeira seletiva de sua história para categorias de base do futebol feminino.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​Como destaca o ​Globoesporte, os testes irão acontecer entre os dias 24 e 26 de janeiro na Cidade Vozão, e contemplam atletas entre os 14 e 17 anos de idade. Meninas interessadas a passar pelo processo seletivo deverão comparecer acompanhas de um responsável, com ambos levando documentos originais (RG/certidão de nascimento). O clube não oferecerá alojamento, alimentação, passagens para deslocamento ou quaisquer outras ajudas de custos.

A peneira é o ‘ponto de partida’ no planejamento do Alvinegro em participar do Campeonato Cearense Sub-18, a ser disputado no mês de março.

​​Crédito da foto de cobertura: Mauro Jefferson/Cearasc.com