Centenas de pessoas prestigiam festa realizada pelo vereador Kayro Castro no Pontal do Peba

A festa de São Sebastião, co-padroeiro do distrito do Pontal do Peba, foi realizada com sucesso neste sábado, 25, atraindo centenas de pessoas até a praça do povoado onde aconteceram shows musicais com as bandas Asas Morenas, Esquadrão Vip e Amor Cigano. De acordo com os organizadores o evento foi um dos que mais receberam público nos últimos anos, sendo direcionado aos nativos como também aos muitos turistas que lotam o Peba neste período de férias. A venda dos comerciantes surpreendeu a todos, constatando significativo fomento da economia local.

Cabe informar que durante o evento, pessoas que não contribuem em nada com os bons costumes locais, tentaram de forma violenta tirar o brilho do evento, realizado pelo presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, vereador Kayro Castro, que tem uma vida pautada no respeito a diferença de ideias e na manutenção da ordem e da paz.

Fatos inusitados como estes são coibidos pelos equipamentos de segurança necessários, porém acontecem de forma inesperada, como já aconteceu durante a festa de Bom Jesus de Penedo, quando mesmo sendo direcionado um efetivo policial considerável, em determinado momento se aproveitando da fragilidade, pessoas de má fé atentam contra a paz.

Fica registrado nosso repúdio a essas pessoas que não somam em nada para nossa região pacata de um povo acolhedor e ordeiro. Somos da paz e zelaremos sempre pela gente descente de Piaçabuçu que não permite afronta aos bons costumes e espera de nós o empenho para a manutenção da ordem e da paz.

Assessoria