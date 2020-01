Cervejaria Ambev Contrata: quase 400 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Companhia de Bebidas das Américas – Ambev é a sucessora da Companhia Cervejaria Brahma (“Brahma”) e da Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (“Antarctica”), duas das cervejarias mais antigas do Brasil. A Antarctica foi fundada em 1885 e a Brahma em 1888, como Villiger & Cia. A marca Brahma foi registrada em 6 de setembro de 1888 e, em 1904, a Villiger & Cia. mudou sua denominação para Companhia Cervejaria Brahma. A Ambev foi constituída como Aditus Participações S.A. (“Aditus”) em 14 de setembro de 1998. A Ambev é uma sociedade anônima brasileira, de capital aberto, constituída segundo as leis da República Federativa do Brasil.

“O principal negócio em que operamos é o de cervejas, em que somos líderes em diversos mercados com marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Labatt, Presidente, entre outras. Além disso, temos também operações de refrigerantes, não-alcoólicos e não-carbonatados com marcas próprias como Guaraná Antarctica e Fusion, entre outras, no Brasil e através de uma parceria com a PepsiCo em diversos países em que operamos. Em 1997, a Brahma adquiriu os direitos exclusivos para fabricar, vender e distribuir os refrigerantes da Pepsi no Nordeste do Brasil e em 1999, obteve os direitos exclusivos para fabricar, vender e distribuir os refrigerantes da Pepsi em todo o Brasil. Desde outubro de 2000, a Ambev detém direitos exclusivos de distribuir e engarrafar os refrigerantes da Pepsi no Brasil. Em janeiro de 2002, expandimos nossa parceria com a PepsiCo para incluir a fabricação, venda e distribuição do Gatorade. Atualmente nosso portfólio de bebidas não-alcoólicas inclui também as marcas H2OH!, no mercado de águas com sabor, e Lipton Ice Tea, no mercado de chás gelados, também vendidas sob licença da PepsiCo. Nosso contrato de franquia com a PepsiCo no Brasil vence em 2017, com renovações automáticas por prazos adicionais de dez anos,” diz a empresa.

Atualmente a Ambev tem operações em 16 países: Brasil, Canadá, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Panamá, Barbados, Nicarágua, Saint Vincent, Dominica e Antigua.

Recentemente a Ambev abriu oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz. As chances são para candidatos de ensino médio e superior.

Vagas de emprego AMBEV

Há vagas para os cargos de Vendedor, Técnico de Segurança do Trabalho, Promotor de Vendas, Supervisor, Estagiário, Aprendiz, Técnico Financeiro, Técnico Operador, Técnico Fabril, Técnico de Automação, Técnico de Automação, Técnico de Elétrica, Técnico Administrativo, Técnico de Eletroeletrônica, Médico do Trabalho, Auxiliar de Marketing, Conferente, entre outros cargos.

Vagas de Aprendiz AMBEV

Além das vagas de emprego, a AMBEV abriu chances de emprego para jovem aprendiz em diversas áreas. As oportunidades são para candidatos que estejam matriculados em cursos de aprendizagem.

O objetivo é que os aprendizes contribuam para a maximização e otimização dos serviços na área de atuação. Sendo assim, a empresa quer candidatos com organização, dinamismo, autonomia e foco no resultado.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário enviar o currículo na área desejada no site da Ambev.