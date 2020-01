César recebe sondagens para deixar o Fla; passaporte comunitário pode ajudar em eventual transação

​ É normal que os jogadores do Flamengo, sejam titulares e ou reservas, fiquem valorizados após a vitoriosa última temporada do clube. Bruno Henrique já despertou interesse de clubes chineses, mas a diretoria Rubro-Negra se antecipou e está renovando com o atacante, que para muitos foi o principal jogador do Mengão em 2019. Outro atleta que desperta interesse de outros times é um goleiro flamenguista.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

O portal “​Redação Rubro-Negra” informou que César tem recebido sondagens de clubes do exterior. O paredão, querido pela maior parte dos torcedores, é o substituto imediato de Diego Alves e chegou a ser titular em 2018 com Dorival Júnior. No ​Mais Querido do Brasil desde criança, o jogador tem um enorme carinho pelo clube carioca, mas também não fecha as portas para uma possível saída.

Ainda de acordo com a reportagem, o goleiro tem passaporte comunitário e, isso, pode ajudar em uma possível negociação no futuro, já que o atleta, se contratado por algum time do exterior, não constará como um jogador estrangeiro. Esse documento é tido como essencial para transações no futebol europeu. César tem contrato com o Flamengo até 2022; ele completará 28 anos no próximo dia 27.

Nesse momento da temporada, a diretoria flamenguista está tranquila quanto ao futuro do paredão e só pretende negociá-lo se a proposta for realmente irrecusável. Feliz no clube da Gávea, o jogador também não pretende forçar nenhuma negociação e, caso propostas sejam realizadas, irá analisar junto com a cúpula Rubro-Negra para definir seu futuro.