Charles Aránguiz revela procura do Inter e fala pela primeira vez após proposta do Colorado

​O mercado de transferências segue quente nos principais clubes do futebol brasileiro. A maioria das equipe aproveita o recesso de férias e o início de ano para reforçarem os seus elencos. O Internacional, que terá técnico novo, é um dos clubes que mais fez modificações no plantel, com as várias dispensas e algumas chegadas. Porém, o maior sonho do Colorado é a contratação de Charles Aránguiz.

O volante chileno que já passou pelo Colorado entre 2014 e 2015 está em fim de contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha e existe a possibilidade de retorno do volante da Seleção Chilena, já que o Internacional propôs ao atleta um pré-contrato, procedimento considerado legal pela FIFA para qualquer jogador que esteja a seis meses do final de seu contrato anterior.

Aránguiz falou pela primeira vez sobre a chance de retornar ao Beira-Rio em contato com o site ​Revista Colorada. “Em dezembro teve uma procura (do Internacional). Porém, ainda não decidimos nada. É uma decisão familiar. Em junho vamos ver o que é melhor”, limitou-se a dizer o meia. A declaração pode aumentar as chances da chegada do jogador, pois sua família seria favorável a volta do chileno para a América do Sul.

Aranguiz não vem início do ano. Sinceramente eu não sei como são as conversas todas por trás, mas se vier meio do ano ok. Busca um nome agr — Leo Medeiros (@medeirosfleo) January 13, 2020

O jogador sofreu uma lesão nos treinamentos pelo Bayer Leverkusen e deverá ficar de fora dos gramados por cerca de 45 dias. O Internacional tenta convencer Aránguiz a antecipar sua chegada a Porto Alegre e fazer o tratamento no Estádio Beira-Rio, decisão que precisaria do aval do clube alemão. Na primeira passagem pelo Colorado, foram 54 jogos, 10 gols e 11 assistências.