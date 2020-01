Chegada de Setién ao Barcelona pode mudar o destino de Philippe Coutinho

​Contratado para ​substituir Ernesto Valverde, Quique Setién já tem ideias bem definidas de como recuperar o futebol e a filosofia que tanto trouxe prosperidade ao Barcelona. Dentro dos planos do novo comandante, está a aposta na recuperação de um jogador ‘escanteado’ por seu antecessor.

​​De acordo com a imprensa espanhola, Setién deseja o retorno de ​Philippe Coutinho ao clube, após o encerramento de seu empréstimo ao Bayern de Munique. O meia-atacante brasileiro está cedido ao gigante alemão até junho de 2020, com cláusula de compra estabelecida em 120 milhões de euros.

Apesar do bom primeiro semestre do camisa 10 na Baviera, este valor é considerado alto pela diretiva alemã, ou seja, dificilmente sua aquisição será efetuada.

Setién é um grande entusiasta do futebol do brasileiro e vê espaço não só para reintegrá-lo ao elenco do clube catalão, mas também dar-lhe uma nova oportunidade. Sob o comando de Ernesto Valverde, Coutinho atuou fora de posição e pouco rendeu, algo que rendeu muitas críticas ao treinador à época.