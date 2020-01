Chegou e já foi! Alexandre Mattos deixa Cruzeiro com apenas quatro dias de trabalho

​Quatro dias! Este foi o tempo que durou a volta de Alexandre Mattos ao ​Cruzeiro. Na manhã desta quinta-fera, o dirigente comunicou que deixou o clube por conta da saída de Pedro Lourenço, empresário que estava ajudando na transição de gestão da Raposa.

A urucubaca que fizeram com o Cruzeiro, foi grande hein. Saiu Medioli, saiu Pedrinho, saiu Mattos… Onde esse clube vai parar? — Lucas Miguel 💪🏿💀 (@miguel_anjos82) January 9, 2020

“Pedrinho que me levou. Não posso atrapalhar quem entrar no lugar dele. Sempre à disposição do Cruzeiro, mas quem me levou saiu. Não posso ficar por princípios, né?!”, afirmou Mattos, em contato com o ​Globoesporte.com. Neste pequeno período, o dirigente comandou a venda de Fabrício Bruno e, também, adiantou as negociações sobre Orejuela e as saídas de Henrique, Egídio e Marquinhos Gabriel.

a saída do mattos foi é boa pro cruzeiro — PSY™ (@vterleski) January 9, 2020

Responsável por comandar o futebol do Cruzeiro em 2013 e 2014, quando o clube foi bicampeão brasileiro, Mattos havia aceitado ajudar o clube mais uma vez até ter seu visto regularizado para trabalhar nas Inglaterra, uma vez que foi contratado pelo Reading. No entanto, foram apenas quatro dias de auxílio.

