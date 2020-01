Chelsea dá novo parecer e Atlético atualiza situação do meia Nathan

Após a confirmação do técnico Rafael Dudamel, o Atlético começou os trabalhos na temporada de 2020. Com a apresentação do venezuelano feita, os treinamentos já começaram. Como reforços, o ​Galo​ já confirmou o lateral-direito Maílton, ex-Operário-PR, o volante Allan vindo do Fluminense, e os meias Hyoran, ex-Palmeiras e Dylan Borrero, que estava no Independiente Santa Fe-COL.

Além dos novos jogadores, uma das negociações tratadas com maior cuidado pelo Galo era a renovação do meia Nathan. Com pouco espaço no elenco na maior parte do seu empréstimo, o jogador ganhou força na reta final da temporada de 2019 ao se disponibilizar a atuar como primeiro volante, diferente de sua posição de origem que é bem mais ofensiva.

O Chelsea, da Inglaterra, dono dos direitos econômicos do atleta, fazia jogo duro na negociação, mas conforme o site ​Superesportes MG, as negociações avançaram e o Galo está perto de anunciar a renovação do empréstimo de Nathan até o meio da temporada de 2020. O jogador e o seu pai fizeram uma reunião com o Atlético na Cidade do Galo nesta quinta-feira (9) e avançaram nas negociações. Após o fim do novo empréstimo, o Atlético tentará comprar os direitos do meia de 23 anos.

Atlético e Chelsea acertando a renovação do empréstimo do Nathan por mais 6 meses com passe fixado para a possível compra em Julho de 2020. — Jorge Lopes Cançado (@lopes_cancado) January 10, 2020

Rui Costa, diretor de futebol do clube, elogiou a identificação de Nathan com o Galo, fator que foi determinante para a insistência do Atlético no atleta. “​Ele a todo momento mostra essa identificação com o Galo. Vai aos jogos com a camisa do Galo… E é uma coisa natural, não é fake, para fazer média com a torcida. Ele tem essa coisa muito identificada com a torcida”, relatou. Em 41 partidas, o meia marcou cinco vezes pelo Atlético.