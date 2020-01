Chelsea x Arsenal | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Afunilando cada vez mais – especialmente nas disputas contra o rebaixamento e por vagas em competições europeias -, a ​Premier League 2019/20 chega à sua rodada 24, jornada que reserva um belíssimo clássico londrino. Chelsea e Arsenal se enfrentam em Stamford Bridge, partida importante para as pretensões dos dois gigantes. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre esta partida:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Chelsea x Arsenal ​Motivo: ​24ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​21/01/2020 ​Hora: ​17h15 (de Brasília) ​Local: ​Stamford Bridge, em Londres (ING) ​Árbitro: ​Stuart Attwell ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Os Blues chegam para este grande duelo com algumas ausências importantes. Frank Lampard não poderá contar com o lateral Reece James, que deixou a partida contra o Newcastle com dores e será preservado. Christian Pulisic e Loftus-Cheek completam a lista de baixas, com ambos ainda se recuperando de lesões mais complexas.

Os problemas são ainda maiores para os Gunners, já que Arteta não terá um de seus principais jogadores à disposição: o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. Mais uma grande oportunidade para o ​jovem brasileiro Gabriel Martinelli iniciar entre os titulares. Chambers, Kieran Tierney e Reiss Nelson completam as baixas do Arsenal.

​Provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Hudson-Odoi​. ​Provável Arsenal: ​Leno; Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Saka; Xhaka, Torreira; Özil, Gabriel Martinelli, Pepe; Lacazette.

Últimos cinco jogos

​Chelsea Arsenal​ ​Arsenal 1 x 2 Chelsea (29/12) ​Arsenal 1 x 2 Chelsea (29/12) ​Brighton 1 x 1 Chelsea (01/01) ​Arsenal 2 x 0 Manchester United (01/01) ​Chelsea 2 x 0 Nottingham Forest (05/01) – Copa ​Arsenal 1 x 0 Leeds (06/01) – Copa ​Chelsea 3 x 0 Burnley (12/01) ​Crystal Palace 1 x 1 Arsenal (11/01) ​Newcastle 1 x 0 Chelsea (18/01) ​Arsenal 1 x 1 Sheffield United (18/01)

Nosso palpite

Desde o último encontro entre essas duas equipes na reta final de dezembro, o Arsenal teve uma tímida evolução, enquanto o Chelsea estagnou e vem oscilando nas performances. O grande desafio para o time de Arteta tem sido ‘finalizar’ seus adversários, já que consegue abrir o placar e dominar a primeira etapa, mas cai de rendimento no segundo tempo. Diante deste cenário, o resultado mais provável para este clássico londrino é o empate.

Palpite final: Chelsea 2 x 2 Arsenal