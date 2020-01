Cia. do Terno oferece vagas de emprego e estágio em 8 estados

Interessados devem se inscrever pelo site

A Cia. do Terno está oferecendo vagas de emprego e estágio nos estados DF, ES, GO, MG, PR, RJ, SP e TO. Saiba mais!

“Atuando desde 2000 no ramo de moda social masculina, a Cia. do Terno é uma empresa mineira, sediada em Belo Horizonte. A marca nasceu da necessidade de atender o novo homem, ligado à sofisticação e à qualidade da moda social, sem abrir mão de pagar um preço justo por isso. Atualmente a Cia. do terno conta com quase 150 lojas em 23 estados, espalhadas pelas principais cidades e capitais do Brasil. Temos orgulho de ser uma empresa genuinamente mineira e com toques de muita brasilidade. Produtos de alta qualidade e preços justos, fazem da Cia. do Terno líder de mercado em moda social masculina. Ela nasceu para atender o homem brasileiro, que está cada vez mais moderno e atualizado.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (07/01/2020) são:

Vendedor(a) Interno(a) (Palmas Shopping) – Palmas/TO

Vendedor (Shopping Cidade) – Curitiba/PR

Vendedor (Shopping Flamboyant) – Goiânia/GO

Costureira(a) – Caratinga/MG

Operador(a) De Caixa – Caratinga/MG

Vendedor(a) Interno(a) – Caratinga/MG

Gerente De Vendas – Caratinga/MG

Vendedor(a) Interno(a) (Les Chemises Barra Shopping) – Rio de Janeiro/RJ

Costureira – Cachoeiro Itapemirim/ES

Operador(a) De Caixa – Cachoeiro Itapemirim/ES

Vendedor – Cachoeiro Itapemirim/ES

Gerente De Vendas – Cachoeiro Itapemirim/ES

Costureira – Linhares/ES

Operador(a) De Caixa – Linhares/ES

Vendedor – Linhares/ES

Estagiário Marketing – Belo Horizonte/MG

Vendedor (Shopping Contagem) – Contagem/MG

Gerente De Vendas (Shopping Taguatinga) – Brasília/DF

Vendedor (Shopping Ribeirão Preto) – Ribeirão Preto/SP.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Experiência anterior na área

Disponibilidade de horários.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Bônus por resultado

Comissões

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/emprego-cia-do-terno.

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui