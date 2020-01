Cícero Souza fala em entrevista sobre o destino do meia Raphael Veiga para a temporada de 2020

​O ​Palmeiras ainda não fechou de forma oficial com nenhum reforço, de modo que a janela do clube está se destacando mais pelas saídas e diminuição do elenco que Vanderlei Luxemburgo terá a disposição em 2020. Um dos jogadores que tinha sua situação até então indefinida é o meia Raphael Veiga, que foi sondado por alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Porém o gerente de futebol do clube, Cícero Souza, relatou em entrevista à Rádio Gaúcha que a contratação do novo treinador foi determinante para o Verdão bater o martelo e definir a permanência de Raphael Veiga. A informação foi divulgada pelo jornalista do site Globoesporte, ​Tossiro Neto, em seu perfil no Twitter.

“O Luxemburgo tem uma admiração muito grande pelo futebol dele. O Palmeiras não vai abrir mão, sob hipótese nenhuma“, disse o dirigente à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul. Inclusive, tanto Internacional quanto Grêmio sondaram o jogador, o Tricolor gaúcho de forma mais incisiva, mas o atleta ficará mesmo no Verdão. O meia de 24 anos disputou 30 jogos em 2019 e marcou cinco vezes.

A torcida não tem nenhum reforço até agora. Luxemburgo tem três: Ramires, Raphael Veiga e Veron. — Adriano Pessini (@pessini) January 4, 2020

Revelado pelo Coritiba, Veiga foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Logo após, foi emprestado ao Athletico-PR em 2018, onde teve o melhor ano de sua carreira, já que marcou nove gols em 48 partidas pelo Furacão. O bom desempenho o credenciou a ser aproveitado pelo Alviverde em 2019, mas a falta de sequência e o baixo nível de suas atuações o credenciaram a não ter o mesmo brilho.