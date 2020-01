Cientistas afirmam, dormir com alguém que ronca pode prejudicar a saúde

Ao dormir ao lado de alguém que ronca devemos admitir que ficamos incomodados com a situação, principalmente se for frequente. após estudos sobre o caso, cientistas descobriram que as consequências vão além de um simples desconforto.

1. Sono insuficiente

Umas das consequências mais conhecidas é a falta de sono. parece óbvio, mais a falta de sono pode levar a problemas de saúde maiores e que muitas vezes nem percebemos.

Nosso corpo precisa de um descanso ininterrupto para que seu corpo se recupere do desgaste realizado diariamente.

Também foi descoberto que a falta de sono pode aumentar os risco de ansiedade e depressão, além de aumentar e desenvolver obesidade ou até mesmo um derrame.

2. Desentendimentos no relacionamento

Esses conflitos afetam a saúde no geral de maneira negativa, pois já foi comprovado que uma vida familiar ruim esta relacionada a problemas de estresse e na alteração do apetite.

3. Perda da audição

A Queen’s Univerty,no Canadá realizou um estudo procurando avaliar os efeitos do som do ronco, tanto em quem ronca quantos os seus parceiros. foi selecionado 4 casais entre 35 e 55 anos, e um dos membros tinha apneia do sono grave.

Foi concluído que o som do ronco só tem efeito negativo nos parceiros e não nos roncadores. o resultado do estudo mostrou que a diminuição da audição dos companheiros foi equivalente a ter dormido por 15 anos ao lado de uma máquina industrial.