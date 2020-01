Cinco fatos que todos querem saber sobre reprodução humana

Hoje, existem várias alternativas para quem deseja ter filhos, mesmo que seja em uma idade mais tardia, ou, após fazer algum processo contraceptivo.

Homens com vasectomia podem voltar a ter filhos?

Uma das dúvidas sobre reprodução humana mais frequentes é em relação a homens que fizeram vasectomia. Muita gente se pergunta se é possível que eles tenham filhos no futuro.

A resposta é sim. Existem alternativas que possibilitam a reversão da vasectomia (caso os vasos não tenham sido cauterizados). Também é possível fazer uma fertilização in vitro nesse caso.

É possível estender a fertilidade da mulher?

Sim, a fertilidade da mulher pode ser estendida através de alguns hábitos e processos. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e evitar vícios como tabagismo são atos diários que fazem toda a diferença para que a mulher seja mais fértil.

Além disso, existem processos como o congelamento de óvulos, que pode estender a fertilidade feminina. Assim, a mulher pode engravidar posteriormente, mas garantindo óvulos com mais chances de sucesso.



Com que idade homens e mulheres começam a ficar inférteis?

Essa é uma das dúvidas sobre reprodução humana mais comuns. Bom, o inicio da infertilidade em homens e mulheres pode variar bastante de caso para caso. Pois, dependerá de fatores genéticos e hábitos diários.Mas, no geral, registra-se uma queda na fertilidade das mulheres após os 35 anos de idade. A partir desse período a demanda por óvulos continua a mesma, mas, a produção vai caindo ano a ano.

Já no caso dos homens isso começa a acontecer após os 50. No entanto, nas últimas décadas tem se registrado uma queda na contagem de espermatozoides. pesquisas apontam que homens que vivem em regiões industrializadas tiveram a contagem reduzida pela metade nos últimos 60 anos. E isso é um dos fatores que tem contribuído para a infertilidade de casais.

É possível escolher o sexo do bebê através da reprodução assistida?

Mais uma das dúvidas sobre reprodução humana que muitas pessoas apresentam é em relação ao processo de reprodução assistida.

Vários casais desejam escolher o sexo do bebê. Contudo, isso só é possível em casos específicos como, por exemplo, para evitar a transmissão de doenças determinadas pelo sexo.

Fora desses casos, a sexagem não pode ocorrer. Os médicos não têm autorização do Conselho Federal de Medicina (CFM), sob o risco de sofrer sansões éticas.

Quando é indicado procurar uma clínica para estender a fertilidade?

Se o homem ou a mulher tem desejo de ter filhos futuramente, é recomendado procurar uma clínica o quanto antes. Isso porque os procedimentos para extensão da fertilidade têm mais chances de sucesso se forem realizados antes dos 35 anos, no caso das mulheres e 50 no caso de homens.