Cinco formas de diminuir o frizz no cabelo de uma vez por todas

Diminuir o frizz nos cabelos é sempre um desafio da vida feminina, principalmente durante o verão. A cabeleireira Aline Morais, do GetNinjas, garantiu que é possível lidar com esse problema sem desespero. A especialista separou algumas dicas práticas que podem ser aplicadas em cabelos lisos, ondulados e cacheados. Confira:

Foto: reprodução



1- Óleo de coco

Uma manutenção prática e extremamente eficaz para alinhar os fios e diminuir o frizz é a umectação com óleo de coco. “É necessário aplicar nos cabelos secos, do couro cabeludo até as pontas, e deixar agindo entre 6h e 8h. Em alguns casos, pode-se dormir com a aplicação no cabelo e retirar no outro dia. O óleo de coco é recomendado, sobretudo, para os cabelos cacheados”, contou Aline.

2- Aminoácidos

Uma outra opção para diminuir o frizz é usar aminoácidos como a queratina. A versão mais conhecida é a em creme. “Ao aplicá-la no cabelo, deixe-a agir por 40 minutos com uma touca térmica”, indicou a cabeleireira.

3- Leave-in

Um grande aliado para a redução do frizz é o leave-in. Aplicado no cabelo ainda molhado, ele protege o fio, criando uma película. Desta forma, a umidade e o ar não serão um problema.

4- Rotina de cuidados



Manter uma frequência semanal de atenção aos cabelos reduz de maneira notável a incidência de frizz nos fios.

5- Cuidado ao secar os cabelos

Evite esfregar a toalha nos fios, pois ela causa atrito e piora o quadro de ressecamento. Seque com delicadeza e calma os seus fios. Também evite lavar os cabelos com água quente.