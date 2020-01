Cinco truques simples para facilitar a organização da casa

Na correria do dia a dia é cada vez mais difícil deixar tudo organizado em casa. Mas a consultora de organização e decoração do ‘Da Porta Pra Dentro’, Helô Costa, revelou cinco truques simples que vão facilitar a tarefa. Veja:



1 – Planeje a organização no domingo

Muita gente começa a pensar no que fazer para manter tudo organizado no primeiro dia útil da semana. Porém, o melhor a fazer é pensar em todas as tarefas que precisam ser realizadas ainda no domingo. Por isso, separe uma hora nesse dia para dar uma olhada geral no que pode ser incluído na lista de supermercado, se precisa colocar roupa para lavar, se existem roupas que precisam ser passadas, qual o melhor dia para cozinhar (se você cozinha para a semana e congela, melhor ainda!), se precisa marcar alguma consulta médica ou resolver algo no banco, e outras atividades que fazem parte de qualquer rotina.

“Assim, você consegue ter uma ideia ampla de como ficará a sua semana e, com isso, planejar melhor o tempo que demandará para executar cada tarefa. Afinal de contas, a organização da casa passa, primeiro, por uma organização da rotina, já que uma depende da outra”, destaca a especialista.



2 – Uma vez ao dia, recolha a bagunça dos ambientes

Mesmo a pessoa mais organizada do mundo deixa um objeto em um local impróprio, ou seja, que não pertence a ele. Os dias normalmente são corridos e, muitas vezes, não se tem tempo para guardar as coisas em seu devido lugar. Uma dica simples que pode salvar muitos apartamentos da bagunça é, uma vez ao dia, recolher objetos que estão fora do lugar e colocar em uma cesta. Pode ser aquelas usadas para armazenar roupas que foram lavadas ou que ainda estão para lavar, por exemplo. Se não conseguir organizar as coisas no lugar certo assim que recolher os objetos, deixe a cesta em um canto da casa e, quando voltar do trabalho, organize as suas coisas e informe aos outros moradores que existem objetos deles para serem guardados. Tarefas compartilhadas, ninguém sobrecarregado!



3 – Prepare cardápios semanais

A organização para o preparo dos alimentos pode se tornar mais simples com a preparação de cardápios semanais. Muita gente não sabe o que comer ou servir e acaba decidindo em cima da hora. E, dependendo da disposição do momento, opta por pedir comida ou comer algo congelado. Pelo bem da sua saúde, da sua família, e do seu bolso, defina preparações com antecedência. Para isso, faça uma lista de receitas que todos gostam para definir que itens comprar nas compras semanais e mensais, e prepare refeições toda semana. Além de evitar o desperdício de alimentos, você economiza e cuida mais da saúde.

4 – Desenvolva hábitos simples

Sempre que algo quebrar, se planeje para enviar ao conserto; se pediu algo emprestado, marque um dia para devolver; sempre que tirar uma roupa do cabide, coloque de volta no armário; se abriu, feche; se tirou do lugar, guarde. Pode parecer bobagem, mas pequenas atitudes como essas fazem muita diferença para a manutenção da organização. Outra dica é manter uma pasta para guardar todos os papéis que chegam do correio e, sempre ao final do dia, verificar se tem contas para pagar, e se existem papéis que podem ser descartados. O segredo é não acumular tarefas e não deixar os problemas sempre para depois, sem data definida para resolvê-los.



5 – Pense bem antes de manter objetos

Um dos grandes fatores para o acúmulo de objetos em casa e, consequentemente, da desorganização, é quando compramos e guardamos coisas sem pensar. Sobre as compras, o ideal é manter o armário organizado para verificar as peças que se tem antes de comprar outras do mesmo tipo. Parece óbvio, mas muita gente se esquece de que os ambientes físicos são limitados. Então, para não correr o risco de ter um armário bagunçado, sempre que precisar adquirir um item, tente se livrar de um do mesmo tipo.

Outros objetos que costumam ser esquecidos em armários e baús são caixas, por exemplo, de telefones celulares. Elas só servem para ocupar espaço e ainda são ímãs para insetos. Por isso, assim que abrir a caixa e retirar o seu celular, jogue fora, livrando apenas algum CD ou manual, caso tenha o costume de consultá-los quando precisa. Caso não tenha esse costume, uma dica é usar pesquisas na internet para tirar alguma dúvida, ir a uma loja especializada, ou aprender mesmo na tentativa e erro.