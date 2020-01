Cinema: as principais estreias das férias e da temporada pré-Oscar

Está aberta a temporada de férias e com ela uma série de estreias promete movimentar o mundo do cinema. Tanto opções para ver com a família como grandes produções cinematográficas que ainda podem aparecer na lista de indicados ao Oscar chegam às telas do cinema nos meses de janeiro e fevereiro. Confira alguns dos destaques no calendário de estreias.

‘Frozen 2’ Foto: Divulgação

No filme, que estreou internacionalmente em novembro e já faturou US$ 1,21 bilhão, o reino de Arendelle volta a ser ameaçado por forças mágicas, e sua população tem de ser evacuada. Tudo acontece logo após Elsa ouvir o chamado de uma voz que nos traz o número musical principal, “Into the Unknown”.

Com trama simples, o longa-metragem é centrado na relação entre dois marinheiros, o veterano Thomas Wake (Willem Dafoe) e o novato Ephraim Winslowrelação entre dois marinheiros, o veterano Thomas Wake (Willem Dafoe) e o novato Ephraim Winslow (Robert Pattinson). Responsáveis pela manutenção de um farol, eles são condenados pelas condições do tempo a conviver isolados por quatro semanas. De temperamentos opostos, serão afetados pelo confinamento forçado, que desafia a sanidade e desperta neles o que têm de pior.

A trama é centralizada nas quatro irmãs da família March – Meg, Jo, Beth e Amy — detalhando sua passagem da infância para a vida adulta e aluta para se manterem unidas durante a Guerra Civil de Secessão nos Estados Unidos.

Aposta pré-Oscar ‘Kursk – A última missão’

Uma explosão naufraga o submarino Kursk e os tripulantes precisam sobreviver às águas geladas do Mar de Barents enquanto esperam por um resgate que pode não chegar por causa do descaso das autoridades.

Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge para desbravar áreas inexploradas, entre desertos e montanhas, para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo.

Com Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman no elenco, o longa é baseado no escândalo norte-americano “Bombshell”, ocorrido em 2016, quando o antigo CEO da Fox News, Roger Ailes foi acusado de assédio sexual no ambiente de trabalho.

A animação narra as aventuras do superespião Lance Sterling e do cientista Walter Beckett. Eles são completamente opostos: Lance é sofisticado, elegante e atraente, enquanto Walter tem pouca habilidade social. No entanto, ele compensa essa falta com sua esperteza e uma fantástica capacidade de inventar, o que o permite criar apetrechos incríveis para Lance usar em suas missões épicas.

O filme acompanha a saga de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, em uma missão aparentemente impossível: atravessar um território conflagrado para entregar uma mensagem que poderia salvar outro batalhão à beira da aniquilação. Produzida de forma a parecer um único plano sequência, com um método que deixa os cortes de gravação imperceptíveis, a obra remete a outros filmes de guerra ganhadores do Oscar, como “O resgate do soldado Ryan” e “Dunkirk”. Foto: Divulgação

‘Adoniran, meu nome é João Rubinato’

O documentário aborda a vida e a obra de Adoniran Barbosa (1910-1982), grande nome do samba paulista, autor de sucessos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”. Por meio do acervo pessoal do artista, imagens de arquivo raras e depoimentos de amigos e familiares, descobrimos um personagem multifacetado, que retratou a sua São Paulo em canções e personagens de rádio.

Com a ajuda um amigo Dilili, uma jovem Kanak (etnia da Melanésia), investiga uma série de misteriosos sequestros de jovens meninas que assolam a Paris da Belle Époque. Durante a investigação, ela encontra personagens extraordinários que fornecem pistas para sua busca.

‘Judy: Muito Além do Arco-Íris’

Com a carreira em declínio, a cantora Judy Garland aceita estrelar uma turnê em Londres, mesmo que o trabalho a deixe afastada dos filhos menores. Ao chegar, ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios enfrentando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco.

Bethânia, apesar de não gostar do cenário rural da Zona da Mata pernambucana, precisa precisa voltar ao lugar onde nasceu, um engenho de cana-de-açúcar, a fim de impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras.

No longa estrelado por Scarlett Johansson, a Segunda Guerra Mundial é retratada através dos olhos de um menino alemão que foi doutrinado pela juventude nazista. Ele fica consternado ao descobrir uma menina judia vivendo no sótão de sua casa. Ao tomar conhecimento que sua mãe a abrigou em segredo, correndo um grande risco, ele se vê obrigado a passar algum tempo com ela.

Sonic tenta se adaptar à sua nova vida na Terra com seu recém-descoberto melhor amigo humano Tom Wachowski, e os dois unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik capture Sonic e use seus poderes para dominar o mundo.

Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante.

Depois de perder a esposa, sete anos antes, o excêntrico Dr. John Dolittle, famoso médico e veterinário na Inglaterra da Rainha Victoria, se isola atrás em sua mansão, com a companhia apenas de sua coleção de animais exóticos. Mas quando a jovem rainha fica gravemente doente, Dolittle é forçado a partir em uma aventura épica para uma ilha mítica em busca de uma cura, recuperando suas habilidades e sua coragem enquanto cruza velhos oponentes e descobre criaturas maravilhosas.

Após se formar em Harvard, Bryan Stevenson vai ao Alabama para defender pessoas condenadas injustamente e que não contam com representação adequada. Um de seus principais casos é o de Walter McMillian, condenado à morte pelo assassinato de uma jovem de 18 anos, apesar das evidências que apontavam sua inocência. Nos anos que se seguem, Bryan se envolve em um labirinto de manobras legais e políticas, além de racismo, à medida que luta por Walter e outros como ele, contra todas as adversidades – e o sistema.