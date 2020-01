Cláusula em contrato de empréstimo ao América-MG define futuro de Willian Maranhão em 2020

​O ​Vasco da Gama não é um dos clubes mais atuantes no mercado de transferências até o momento. O clube da Colina anunciou de forma oficial o atacante Germán Cano, o grande nome contratado até agora e o técnico Abel Braga, que substituirá Vanderlei Luxemburgo. Alguns jogadores voltarão de empréstimo e caberá ao comandante avaliar quais estarão no elenco em 2020.

Um destes nomes é o do volante Willian Maranhão, que defendeu o América-MG na última temporada. A princípio, o atleta seria reintegrado por Abel, porém, uma cláusula definida pelo Vasco no momento do empréstimo fará com que o jogador permaneça por mais tempo na equipe mineira.

Segundo o canal ‘Atenção, Vascaínos’, o Cruz-Maltino determinou na assinatura do vínculo que o jogador só poderá voltar a São Januário caso esteja ​100% fisicamente. Como sofreu uma lesão no joelho durante a temporada de 2019 com a equipe do América-MG, o contrato prevê que Willian Maranhão permaneça no clube mineiro até que esteja totalmente restabelecido para ser devolvido.

Contratado pelo Vasco após destacar-se pelo Boavista, o atleta não conseguiu uma sequência no Cruz-Maltino. Foram 14 partidas disputadas no ano de 2018 e quatro jogos em 2019. Emprestado ao América-MG, Willian Maranhão firmou-se na equipe que ficou na quinta posição da Série B do Campeonato Brasileiro e não conseguiu o acesso. Seu contrato com o Cruz-Maltino vai até o fim de 2022.