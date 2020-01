Cláusula ‘protetiva’ e valores ajustados: Grêmio deve anunciar Thiago Neves

​Por detalhes! Thiago Neves negocia com o ​Grêmio e deve ser anunciado pelo Tricolor na próxima semana. O meio-campista de 34 anos estava livre no mercado após rescisão com o Cruzeiro e vai assinar contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

De acordo com o ​UOL Esporte, o contrato do meia vai ter uma cláusula que possibilita o clube rescindir unilateralmente o vínculo com o jogador em caso de indisciplina. A ‘condição’ foi uma imposição da diretoria gremista e tem efeito imediato para qualquer tipo de ocorrência julgada pelo Grêmio.

Thiago Neves é mais uma aposta do treinador Renato Portaluppi, que sempre demonstrou interesse e admiração pelo futebol do meio-campista, e indicou a contratação. O clube tentou negociar com o jogador em outras temporadas, mas os valores dificultavam a transferência do ex-meia do ​Cruzeiro.

O meia vai ganhar cerca de R$ 200 mil por mês, com ‘extras’ por desempenho. Os números são bem inferiores aos que Thiago Neves recebia na Raposa. O contrato vai até o final de 2020 e pode ser renovado automaticamente a depender do número de partidas que dispute na temporada.

Thiago Neves até da para engolir forçando bastante, agora o Diego Souza meu amigo… — Gremio Info (@GremioInfo1) January 25, 2020

Até o momento, o Grêmio anunciou cinco reforços, sendo: os laterais-direitos Victor Ferraz e Luis Orejuela, o lateral-esquerdo Caio Henrique, o volante Lucas Silva e o goleiro Vanderlei. A expectativa agora é pelo anuncio do meia Thiago Neves e do centroavante Diego Souza.