Clube do Catar anuncia a contratação de atacante do Corinthians

O Corinthians está se desfazendo de vários jogadores que certamente não terão espaço com o técnico Tiago Nunes no Alvinegro em 2020. Com a chegada de novos nomes para compor o elenco do Alvinegro, a diretoria facilitou a saída de alguns nomes, mesmo que seja por empréstimo.

Um desses casos é relacionado ao atacante Lucca, jogador que faz muitos anos que tem contrato com o Timão, mas vem vem sendo emprestado com grande frequência. Neste domingo, o jogador publicou no seu Instagram uma imagem vestindo a camisa do Al Khor, time do Catar. ”Realmente feliz por fazer parte deste clube e ansioso por lutar e dar o meu melhor com os meus colegas jogadores e com o Al Khor, neste novo desafio!”, declarou o jogador”, declarou o jogador.

Welcome – Lucca Borges 🤩⚽️ pic.twitter.com/wJPB33o5fh — نادي الخور الرياضي | Al-khor SC (@alkhor_club) 19 de janeiro de 2020

Como foram os moldes do negócio? O Corinthians possuía ainda mais seis meses de contrato com o jogador, que era válido até o meio do ano. Entretanto, como não estava nos planos do Timão, o Alvinegro topou emprestá-lo até o fim do vínculo. Após esse período, o atacante não terá mais nenhum vínculo com o gigante do estado de São Paulo.