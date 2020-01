Clube estuda proposta por Everton Cebolinha no fim da janela; Grêmio espera avanço do negócio

​A janela de inverno na Europa está chegando ao fim. Na Inglaterra, por exemplo, é possível inscrever jogadores somente até o próximo dia 31. Mas isso não impede o Everton de manter o interesse em Everton, do ​Grêmio.

No último final semana, como destaca a ​coluna De Primeira, houve uma reunião em Liverpool, cidade da equipe, que deixou viva a possibilidade de o clube apresentar uma proposta pelo camisa 11 tricolor. A direção da equipe gaúcha, inclusive, sabe desta possibilidade e aguarda um contato.

Muito embora o Grêmio já tenha vendido nomes como Luan, Thonny Anderson e Guilherme, ainda é preciso, conforme o orçamento para 2020, engordar os cofres com mais dinheiro oriundo de negociações de ativos. Everton está com 23 anos, tem contrato até o final de 2023 e sua multa é de 120 milhões de euros. No entanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior aceitaria liberá-lo recebendo 40 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos pertencentes à instituição.

